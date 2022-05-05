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Нескольким жителям Башкирии Путин присвоил почетные звания

Нескольким жителям Башкирии Путин присвоил почетные звания

09:40, 05 май 2022

Президент России Владимир Путин 4 мая наградил россиян государственными наградами и присвоил им почетные звания. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди отличивщихся россиян – четыре жителя Башкирии. Так, звание «Заслуженный учитель РФ» получила педагог математики из лицея № 42 Уфы Альфия Султанова.

Профессор кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» УГНТУ Фанзиль Мугаллимов стал заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ.


Советник гендиректора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаил Цукерман, согласно указу, признан заслуженным работником текстильной и легкой промышленности РФ.

Начальник отдела службы производственной логистики АО «Инман» Ринер Кагарманов получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

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Источник: gorobzor.ru
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