Нескольким жителям Башкирии Путин присвоил почетные звания

09:40, 05 май 2022

Президент России Владимир Путин 4 мая наградил россиян государственными наградами и присвоил им почетные звания. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.







Среди отличивщихся россиян – четыре жителя Башкирии. Так, звание «Заслуженный учитель РФ» получила педагог математики из лицея № 42 Уфы Альфия Султанова.



Профессор кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых промыслов» УГНТУ Фанзиль Мугаллимов стал заслуженным работником нефтяной и газовой промышленности РФ.





Советник гендиректора АО «Комбинат рабочей одежды» Михаил Цукерман, согласно указу, признан заслуженным работником текстильной и легкой промышленности РФ.



Начальник отдела службы производственной логистики АО «Инман» Ринер Кагарманов получил звание «Заслуженный машиностроитель РФ».

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