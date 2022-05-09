Путин подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции

13:27, 09 май 2022

Президент России подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции



В ходе выступления на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин сообщил, что детям погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине окажут помощь. Сегодня подписан соответствующий указ.







В частности, дети погибших участников Специальной военной операции смогут поступить в вузы РФ в пределах квоты без вступительных экзаменов.



Глава государства подчеркнул, что гибель каждого солдата и офицера - это «горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких». Он пообещал, что государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы помочь семьям участников спецоперации, окружить их заботой.





Ранее Президент России Владимир Путин 4 мая наградил россиян государственными наградами и присвоил им почетные звания. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram