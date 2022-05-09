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Путин подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции

Путин подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции

13:27, 09 май 2022

Президент России подписал указ о помощи детям погибших и раненых в специальной военной операции

В ходе выступления на параде Победы в Москве президент России Владимир Путин сообщил, что детям погибших и раненых участников специальной военной операции на Украине окажут помощь. Сегодня подписан соответствующий указ.

В частности, дети погибших участников Специальной военной операции смогут поступить в вузы РФ в пределах квоты без вступительных экзаменов.

Глава государства подчеркнул, что гибель каждого солдата и офицера - это «горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких». Он пообещал, что государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы помочь семьям участников спецоперации, окружить их заботой.


Ранее Президент России Владимир Путин 4 мая наградил россиян государственными наградами и присвоил им почетные звания. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Источник: www.bashinform.ru
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