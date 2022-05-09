В столице Башкирии новым заммэра города станет известный шоумен

14:41, 09 май 2022

У мэра Уфы Ратмира Мавлиева появится новый заместитель. О грядущем назначении сообщил источник в администрации. По его словам, новым замглавы города станет ведущий ГТРК «Башкортостан» Денис Ганиев, он будет курировать работу со СМИ.







Сегодня, 9 мая, Денис Ганиев подтвердил свое назначение.



— Поступило предложение — я согласился, — сообщил он изданию Уфа1.



Ганиев добавил, что от работы на телеканале он вынужден будет отказаться, поскольку совмещать ее с новой должность не сможет. Напомним, до перехода на ГТРК «Башкортостан» Денис Ганиев был ведущим на телеканале «Вся Уфа». Помимо журналисткой деятельности, он ранее вел вечеринки и концерты, а также шоу на матчах хоккейного клуба «Салават Юлаев» и волейбольного «Урала».





Примечательно, что Ганиев, как и мэр Уфы, — уроженец Нефтекамска. К слову, Денис также выступал за местную команду КВН «Наши люди», с которой становился чемпионом Башкирии, а также был ведущим республиканской лиги.

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Фото: Денис Ганиев / Vk.com