Глава Башкирии возмутился ситуацией с вывозом мусора в республике

10:48, 11 май 2022

Среди наиболее популярных жалоб жителей Башкирии – вопросы о вывозе мусора. Как отметила на оперативном совещании в правительстве республики начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, все жалобы касаются работы регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой».







«Три [региональных оператора] с грехом пополам работают, некоторых можно хвалить даже. А с этим что делать? Три года они работают, и три года они у нас на слуху», – возмутился Радий Хабиров.



И. о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов заявил, что ведомство приняло решение расторгнуть соглашение с «Дюртюлимелиоводстрой» из-за некачественной работы.





«На этой неделе окончательное решение примите. Ну, расторгаться, так расторгаться, вступаем в такой неблагоприятный [период]. Но при этом, что меня всегда пугает в этих ситуациях, надо быть готовым, что мы начнем этот процесс, а они все сбросят и скажут – ну и давайте. Надо главам районов быть готовыми, пусть и муниципальные предприятия подключат. Три региональных оператора в целом выполняют свои задачи. А вот эта картина, конечно, безобразная. У людей вполне обоснованно возникают жалобы», – подытожил глава республики.





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