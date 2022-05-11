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Глава Башкирии возмутился ситуацией с вывозом мусора в республике

Глава Башкирии возмутился ситуацией с вывозом мусора в республике

10:48, 11 май 2022

Среди наиболее популярных жалоб жителей Башкирии – вопросы о вывозе мусора. Как отметила на оперативном совещании в правительстве республики начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская, все жалобы касаются работы регионального оператора «Дюртюлимелиоводстрой».

«Три [региональных оператора] с грехом пополам работают, некоторых можно хвалить даже. А с этим что делать? Три года они работают, и три года они у нас на слуху», – возмутился Радий Хабиров.

И. о. министра природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов заявил, что ведомство приняло решение расторгнуть соглашение с «Дюртюлимелиоводстрой» из-за некачественной работы.


«На этой неделе окончательное решение примите. Ну, расторгаться, так расторгаться, вступаем в такой неблагоприятный [период]. Но при этом, что меня всегда пугает в этих ситуациях, надо быть готовым, что мы начнем этот процесс, а они все сбросят и скажут – ну и давайте. Надо главам районов быть готовыми, пусть и муниципальные предприятия подключат. Три региональных оператора в целом выполняют свои задачи. А вот эта картина, конечно, безобразная. У людей вполне обоснованно возникают жалобы», – подытожил глава республики.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович ЖКХ
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