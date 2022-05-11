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В одном из районов Башкирии на пенсию ушел глава

В одном из районов Башкирии на пенсию ушел глава

19:39, 11 май 2022

Глава Стерлитамакского района Анвар Абдрафиков ушел в отставку. Информацию подтвердили в пресс-службе района сегодня, 11 мая. Его уход связан с достижением пенсионного возраста.

Временно исполняющим обязанности главы района стала первый замглавы администрации Лилия Шайхутдинова. Новый глава будет определяться конкурсным отбором.

— Глава не установлен. Это временное решение. Будет конкурс [по назначению на вакантную должность], — прокомментировали в администрации Стерлитамакского района.


Анвар Абдрафиков с 2019 года месяц проработал и. о. замглавы администрации по вопросам жизнеобеспечения Стерлитамакского района. В мае того же года был назначен на должность главы администрации. В 2003 году Анвара Абдрафикова наградили орденом Салавата Юлаева, а в 2009 орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

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Источник: ufa1.ru
Фото: Анвар Абдрафиков / Vk.com
Теги: Стерлитамакский район
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