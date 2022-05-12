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В Башкирии хотят мобилизовать общество на тушение лесных пожаров

В Башкирии хотят мобилизовать общество на тушение лесных пожаров

09:03, 12 май 2022

Председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров 11 мая на оперативном совещании правительства в ЦУРе РБ сообщил о ситуации с лесными пожарами в регионе.

«В первой декаде мая в Башкирии зарегистрировано 20 лесных пожаров. Эти пожары допущены в семи муниципальных районах. Переход лесных пожаров на населенные пункты не допущен. Действующих лесных пожаров нет», — сказал Фарит Гумеров.

Ранее в пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили о том, что в Белорецком районе, в заповеднике, удалось ликвидировать очаг лесного пожара на площади 15 га.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что «нужно быть начеку».


«Пожары будут появляться, на это есть объективные и субъективные причины. Есть и сухие грозы, и безответственность людей. Наша задача — вовремя обнаружить пожары, локализовать и ликвидировать. Если нужна помощь, если нужно мобилизовать всех нас, общество, сразу сообщайте, чтобы мы вовремя это сделали, — сказал Фариту Гумерову Радий Хабиров, а также обратился к главам муниципалитетов. — Ваша персональная ответственность, чтобы ни до одного населенного пункта пожар не добрался. Это решаемая задача, если вовремя отреагировать».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: МЧС по РБ
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