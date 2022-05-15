Глава Башкирии сравнил свой характер с характером осла
15:04, 15 май 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях признался, что иногда бывает упрямым.
Пост он проиллюстрировал фотографией с животным, которое является общепризнанным символом этой черты характера человека.
«Персонажи с одинаковым характером)… Всем хороших выходных!», - написал Радий Хабиров.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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