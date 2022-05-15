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Глава Башкирии сравнил свой характер с характером осла

Глава Башкирии сравнил свой характер с характером осла

15:04, 15 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях признался, что иногда бывает упрямым.

Пост он проиллюстрировал фотографией с животным, которое является общепризнанным символом этой черты характера человека.

«Персонажи с одинаковым характером)… Всем хороших выходных!», - написал Радий Хабиров.
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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