Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии пригрозил руководителю Минстроя увольнением

Глава Башкирии пригрозил руководителю Минстроя увольнением

12:24, 16 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров приказал закончить строительство школы в селе Старый Сибай к началу учебного года. Сегодня, 16 мая, на совещании в центре управления республикой ответственным за ход работ в случае срыва задачи он пригрозил «кадровыми решениями».

По мнению Хабирова, оправданий у строителей быть не может.

— К 1 сентября она должна быть сдана. [В ином случае] я в отношении руководителей Минстрой приму кадровые решения. Штуки кончились, — сказал глава региона.

Читайте также:

Глава Башкирии сравнил свой характер с характером осла
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Баймакский район Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

В правительстве Башкирии тема «мусорной» реформы будет обсуждаться каждую неделю
Политика в Башкирии
В правительстве Башкирии тема «мусорной» реформы будет обсуждаться каждую неделю
Глава Башкирии пригрозил чиновникам увольнением за нахождение на работе без маски
Политика в Башкирии
Глава Башкирии пригрозил чиновникам увольнением за нахождение на работе без маски
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Здравоохранение в Башкирии
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Радий Хабиров пригрозил снести школы без теплых туалетов
Образование в Башкирии
Радий Хабиров пригрозил снести школы без теплых туалетов


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: