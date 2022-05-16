Глава Башкирии пригрозил руководителю Минстроя увольнением

12:24, 16 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров приказал закончить строительство школы в селе Старый Сибай к началу учебного года. Сегодня, 16 мая, на совещании в центре управления республикой ответственным за ход работ в случае срыва задачи он пригрозил «кадровыми решениями».



По мнению Хабирова, оправданий у строителей быть не может.



— К 1 сентября она должна быть сдана. [В ином случае] я в отношении руководителей Минстрой приму кадровые решения. Штуки кончились, — сказал глава региона.



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