В Башкирии назвали самого богатого депутата парламента

10:30, 22 май 2022

Из декларации размещенной на сайте ведомства следует, что молодой депутат и бизнесмен в 2021 году заработал без малого 400 миллионов рублей, в то время как Лариса Назарова заработала больше сына и супруга вместе взятых.







Декларация о доходах за 2021 год появилась на сайте регионального парламента. Документ весьма объемен, ведь депутатов в Курултае немало и у большинства из них есть семьи, доход супругов, напомним, указывается в декларациях чиновников. Самым большим заработком из всех слуг народа отличился Денис Назаров, депутат от партии «Единая Россия» и сын премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.



Со своим доходом в 398 с небольшим миллионов рублей Денис Назаров оставил далеко позади всех коллег включая и спикера Курултая Константина Толкачева, чей доход составил 6,85 миллиона рублей. Примечательно, что доход Дениса Назарова возрос троекратно.





Примечателен и тот факт, что супруга премьер-министра Башкирии Андрея Назарова Лариса Назарова оставила по уровню доходов и мужа и сына далеко позади себя, задекларировав в минувшем году около 2 миллиардов рублей, а именно 1,9 миллиарда рублей. В это время как сам премьер-министр отчитался о доходе в 5,8 миллиона рублей.

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