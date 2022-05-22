Глава Башкирии показал, куда уехал в выходной день с супругой Каринэ
17:30, 22 май 2022
Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ отправился на гору Торатау.
Глава Башкирии продолжает путешествовать вместе с семьей в часы, свободные от работы. На этот раз Радий Хабиров отправился к подножью шихана Торатау, расположенного рядом со Стерлитамаком. В последние годы рядом с горой оборудуют одноименный географический парк и создают условия для удобного туризма.
- У нас появляются интересные точки туристического притяжения для воскресных семейных путешествий. Это геопарк «Торатау». Красиво и познавательно! – написал глава республики.