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Глава Башкирии показал, куда уехал в выходной день с супругой Каринэ

Глава Башкирии показал, куда уехал в выходной день с супругой Каринэ

17:30, 22 май 2022

Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ отправился на гору Торатау.

Глава Башкирии продолжает путешествовать вместе с семьей в часы, свободные от работы. На этот раз Радий Хабиров отправился к подножью шихана Торатау, расположенного рядом со Стерлитамаком. В последние годы рядом с горой оборудуют одноименный географический парк и создают условия для удобного туризма.

- У нас появляются интересные точки туристического притяжения для воскресных семейных путешествий. Это геопарк «Торатау». Красиво и познавательно! – написал глава республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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