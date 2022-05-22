Глава Башкирии показал фото с другом и своим тёзкой на руках
20:14, 22 май 2022
Глава Башкортостана продолжает публикацию воскресных постов в соцсетях. На этот раз он показал фотографии из личного архива «со смыслом».
На них руководитель региона запечатлен с другом Фанитом, с которым, по словам Радия Хабирова, они в свое время прошли «Крым и рым». Также на фото есть и тёзка Главы — маленький Радий.
«Пусть мы достойно проживем нашу жизнь, чтобы наши дети и внуки гордились нами. А дружбу сохраним навсегда», — подписал Глава республики.
Источник:
www.bashinform.ru
Фото: соцсети
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