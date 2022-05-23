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Путин присвоил награды двум жителям Башкирии

Путин присвоил награды двум жителям Башкирии

09:37, 23 май 2022

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград двум представителям Башкирии. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден ведущий научный сотрудник лаборатории Уфимского института биологии УФИЦ РАН, почвовед, агрохимик, агроэколог, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и БАССР Фангат Хазиев. Отмечается, что орден он получил за большой вклад в развитие науки и многолетнюю работу.

Врач всероссийского центра глазной и пластической хирургии БГМУ Юрий Кийко стал обладателем ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медика отметили за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

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Источник: gorobzor.ru
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