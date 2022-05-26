Путин встретился с раненым военнослужащим родом из Башкирии

09:04, 26 май 2022

Накануне президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь имени Мандрыка в Москве. Там он пообщался с ранеными в ходе спецоперации на Украине.



Среди военнослужащих оказался и уроженец Башкирии. Мужчина сообщил, что родился в Башкортостане, учился в Дальневосточном общевойсковом командном училище в Благовещенске Амурской области.



— Президент постоянно держит под контролем тему условий, в которых содержатся раненые, — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Фото: kremlin.ru