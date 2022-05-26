Путин встретился с раненым военнослужащим родом из Башкирии
09:04, 26 май 2022
Накануне президент РФ Владимир Путин приехал в госпиталь имени Мандрыка в Москве. Там он пообщался с ранеными в ходе спецоперации на Украине.
Среди военнослужащих оказался и уроженец Башкирии. Мужчина сообщил, что родился в Башкортостане, учился в Дальневосточном общевойсковом командном училище в Благовещенске Амурской области.
— Президент постоянно держит под контролем тему условий, в которых содержатся раненые, — отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram