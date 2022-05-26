Пресс-секретарь главы Башкирии уходит в декрет

10:22, 26 май 2022

Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева уходит в декретный отпуск. Об этом сообщил сам Радий Хабиров.







Сафаргалеева прославилась, когда в 2020 году задекларировала доход больше, чем у президента России — 10,5 миллиона рублей. В 2022-м она сдала отчет с куда менее внушительными цифрами. Зато отличился ее супруг, который возглавляет Центр развития физкультуры и работает при проведении массовых мероприятий в республике.



Диана Сафаргалеева (в девичестве — Ихсанова) работает при Радии Хабирове почти с самого начала его вступления в должность губернатора. Перед уходом в декретный отпуск Хабиров заверил, что ждет помощницу обратно.





— У нее впереди радостное событие — главное предназначение женщины! Поэтому мы ей дадим небольшой перерыв, а потом ждем обратно, — сообщил глава Башкирии.



Диане всего 26 лет, она — самый молодой руководитель в администрации республиканского руководителя. Два года назад она удивила весь регион, когда отчиталась, что в возрасте 24 лет за год получила доход больше, чем у Владимира Путина. На следующий год цифра заметно снизилась, но всё равно оставалась солидной — до 3 миллионов рублей, то есть в среднем по 250 тысяч рублей в месяц.

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Фото: социальные сети Радия Хабирова