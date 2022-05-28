Глава Башкирии рассказал, кто командует в его доме

11:09, 28 май 2022

Руководитель Башкирии согласился с ведущей канала «Россия 1» Марией Ситтель, которая в прямом эфире телепроекта «Счастье в тебе» отметила, что в республике много ярких, умных и сильных женщин.







Радий Хабиров обратил внимание на то, что несмотря на предрассудки, в восточных традициях, в мусульманских регионах очень уважительно относятся к женскому полу, прежде всего, к матери.





– И отношение к своей второй половинке, к дочерям пронизано любовью. Я тоже дома не самый главный, там супруга командует, – признался Радий Хабиров и добавил, что в семье удается сбросить многие проблемы, когда разделяешь ответственность со второй половинкой. На женах лежит много вопросов, связанных с принятием важных решений для семьи, особенно в тех случаях, когда мужчина большую часть времени проводит на работе.



Разговор состоялся в рамках проекта «Территория женского счастья».

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Фото: glavarb