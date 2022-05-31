В школах и детсадах Башкирии снимут коронавирусные ограничения

09:45, 31 май 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение отменить в образовательных учреждениях ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве.







Начальник управления главы РБ по социальным коммуникациям Елена Прочаковская отметила, что в республике растет число обращений от родителей с просьбой отменить ковидные меры. Напомним, на данный момент по-прежнему на массовые мероприятия в школах и детских садах не допускаются родители. Сейчас, в пору выпускных, этот вопрос стал особенно актуальным.



Руководитель Роспотребнадзора по РБ Анна Казак пояснила, что сейчас среди детей и педагогов отмечается 5–10 случаев заболевания коронавирусом. Эта цифра стабильна, поэтому каких-либо рисков из-за снятия ограничения не возникнет.





«Давайте уберем тогда [ограничения]», – предложил Радий Хабиров.



Руководитель региона добавил, что соответствующий документ будет подписан сегодня.

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