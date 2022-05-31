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В Башкирии назначили руководителя Контрольного управления Главы республики

В Башкирии назначили руководителя Контрольного управления Главы республики

10:38, 31 май 2022

В Башкирии объявили о новом кадровом решении. На должность руководителя Контрольного управления Главы Башкортостана назначен Александр Линкевич. Соответствующее распоряжение подписал Глава РБ Радий Хабиров.

«Он уже не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — прокомментировал назначение на новую должность Александра Линкевича Глава республики.

Напомним, предыдущий руководитель Контрольного управления Урал Фарвазов возглавил АО «Башспирт».

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Источник: i-gazeta.com
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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