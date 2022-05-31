В Башкирии назначили руководителя Контрольного управления Главы республики
10:38, 31 май 2022
В Башкирии объявили о новом кадровом решении. На должность руководителя Контрольного управления Главы Башкортостана назначен Александр Линкевич. Соответствующее распоряжение подписал Глава РБ Радий Хабиров.
«Он уже не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — прокомментировал назначение на новую должность Александра Линкевича Глава республики.
Напомним, предыдущий руководитель Контрольного управления Урал Фарвазов возглавил АО «Башспирт».