В Башкирии назначили руководителя Контрольного управления Главы республики

10:38, 31 май 2022

В Башкирии объявили о новом кадровом решении. На должность руководителя Контрольного управления Главы Башкортостана назначен Александр Линкевич. Соответствующее распоряжение подписал Глава РБ Радий Хабиров.



«Он уже не первый год работает в контрольном управлении. Компетентный и принципиальный человек», — прокомментировал назначение на новую должность Александра Линкевича Глава республики.



Напомним, предыдущий руководитель Контрольного управления Урал Фарвазов возглавил АО «Башспирт».



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