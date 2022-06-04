Глава Башкирии изменил закон о бесплатной парковке в республике

10:30, 04 июн 2022

Глава Башкирии подписал закон, который вносит изменения в организацию дорожного движения в республике. Подписанный закон меняет документ, принятый полтора года назад — о платных парковках.







Благодаря принятому депутатами Курултая поправке, еще одна категория жителей получила право бесплатно оставлять автомобили на платных парковках, которые планируется сделать в городах Башкирии.



Льготу получили ветераны боевых действий. В законе от ноября 2020 года прописаны еще несколько категорий с возможность бесплатной парковки. В частности, многодетные семьи и владельцы электромобилей. Но на сегодняшний день платных парковок в Уфе не появилось.

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