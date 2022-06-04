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В Башкирии назначили нового министра природопользования и экологии республики

В Башкирии назначили нового министра природопользования и экологии республики

12:45, 04 июн 2022

Нияза Фазылова утвердили в должности министра природопользования и экологии Башкирии. Соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба его администрации.

Фазылов возглавлял региональное Минэкологии в статусе исполняющего обязанности с 18 апреля. На этом посту он сменил Урала Искандарова, которого Хабиров взял своим помощником.


Ниязу Фазылову 35 лет. Он родился в Стерлитамаке. Окончил экономический факультет Башкирского государственного университета. Работать начал в 2008 году: сначала техником сектора по комплектации материалами в компании «Востокнефтезаводмонтаж», а затем инженером по комплектации в фирме «Красный пролетарий». С 2010 по 2015 год был специалистом в различных отделах в министерстве экономического развития Башкирии. В 2016-2018 годах занимал должность первого зампреда в Госкомитете республики по торговле и защите прав потребителей. В 2018-2021 годах работал замминистра экологии региона. В 2021-м его поставили руководить Госкомитетом по предпринимательству.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: vk.com // Нияз Фазылов
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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