Глава Башкирии поделился личным о Каринэ Хабировой

10:47, 05 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 4 июня, в социальных сетях опубликовал пост, который посвятил своей супруге Каринэ Хабировой. Он рассказал, что для нее родина там, где находится муж.







«Немного личного. Это моя жена, Карина, и для неё, родившейся в Адыгее, Башкортостан - вторая родина. И, как она говорит: «Ее родина там, где ее муж». А пока я здесь», – написал пост руководитель республике.



Подпись сопровождает фотографию, на которой Каринэ идет по темной аллее при свете фонарей. Вероятно, что такие мысли родились у Радия Хабирова во время прогулки со своей супругой.



Ранее жена Главы Башкирии Каринэ Хабирова, рассказала в интервью о питании мужа, воспитании детей и начале отношений

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Фото: Радий Хабиров/Вконтакте