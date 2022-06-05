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Глава Башкирии поделился личным о Каринэ Хабировой

Глава Башкирии поделился личным о Каринэ Хабировой

10:47, 05 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 4 июня, в социальных сетях опубликовал пост, который посвятил своей супруге Каринэ Хабировой. Он рассказал, что для нее родина там, где находится муж.

«Немного личного. Это моя жена, Карина, и для неё, родившейся в Адыгее, Башкортостан - вторая родина. И, как она говорит: «Ее родина там, где ее муж». А пока я здесь», – написал пост руководитель республике.

Подпись сопровождает фотографию, на которой Каринэ идет по темной аллее при свете фонарей. Вероятно, что такие мысли родились у Радия Хабирова во время прогулки со своей супругой. 

Ранее жена Главы Башкирии Каринэ Хабирова, рассказала в интервью о питании мужа, воспитании детей и начале отношений

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Радий Хабиров/Вконтакте
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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