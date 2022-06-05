Глава Башкирии подвел итоги алкогольных ограничений в республике

14:05, 05 июн 2022

Глава Башкирии на своей личной странице в социальных сетях подвел итоги алкогольных ограничений на республиканских сабантуях.







«Праздник плуга» состоялся в 18 районах региона. По словам руководителя региона, жители республики показали, что «умеют не только упорно работать, но и весело отдыхать». И, как отметил Хабиров, сделать это гражданам удалось без употребления спиртного.



Глава напомнил, что в Башкирии сабантуи проводятся с запретом на продажу спиртного, и благодаря этому, как утверждает глава, число правонарушений на народных мероприятиях «упало практически до нуля».



– И пусть поначалу меня ругали за это решение, время показало, что мы все сделали правильно, – отметил Хабиров.

Читайте также: Стал известен график проведения сабантуев в Башкирии в 2022 году

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram