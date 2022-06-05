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Глава Башкирии подвел итоги алкогольных ограничений в республике

Глава Башкирии подвел итоги алкогольных ограничений в республике

14:05, 05 июн 2022

Глава Башкирии на своей личной странице в социальных сетях подвел итоги алкогольных ограничений на республиканских сабантуях.

«Праздник плуга» состоялся в 18 районах региона. По словам руководителя региона, жители республики показали, что «умеют не только упорно работать, но и весело отдыхать». И, как отметил Хабиров, сделать это гражданам удалось без употребления спиртного.

Глава напомнил, что в Башкирии сабантуи проводятся с запретом на продажу спиртного, и благодаря этому, как утверждает глава, число правонарушений на народных мероприятиях «упало практически до нуля».

– И пусть поначалу меня ругали за это решение, время показало, что мы все сделали правильно, – отметил Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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