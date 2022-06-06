Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Глава Башкирии призвал не мучить людей масочным режимом

Глава Башкирии призвал не мучить людей масочным режимом

14:02, 06 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативки в правительстве РБ напомнил о важном решении.

— Мы обсудили вопрос с Роспотребнадзором и приняли решение приостановить действие масочного режима в республике, — констатировал Радий Хабиров. — Не мучайте, пожалуйста, людей. Каждый решает сам, единственное, что мы рекомендуем, чтобы люди в возрасте 65+ и те, кто имеет хронические заболевания, старались носить маски. Подчеркиваю, что масочный режим мы приостановили.

Напомним, согласно новым правкам в указе о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, также отменяется требование о проведении в организациях проверки температуры тела при входе.

Читайте также:

В Башкирии отменили антиковидные ограничения
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
Читайте также

В Башкирии отменили антиковидные ограничения
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии отменили антиковидные ограничения
В Башкортостане внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности
Политика в Башкирии
В Башкортостане внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности
Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности
Политика в Башкирии
Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности
Политика в Башкирии
В Башкирии внесены изменения в указ о режиме повышенной готовности


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: