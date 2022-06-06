Глава Башкирии призвал не мучить людей масочным режимом

14:02, 06 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативки в правительстве РБ напомнил о важном решении.







— Мы обсудили вопрос с Роспотребнадзором и приняли решение приостановить действие масочного режима в республике, — констатировал Радий Хабиров. — Не мучайте, пожалуйста, людей. Каждый решает сам, единственное, что мы рекомендуем, чтобы люди в возрасте 65+ и те, кто имеет хронические заболевания, старались носить маски. Подчеркиваю, что масочный режим мы приостановили.



Напомним, согласно новым правкам в указе о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, также отменяется требование о проведении в организациях проверки температуры тела при входе.

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