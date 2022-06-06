Глава Башкирии предложил провести экстремальные соревнования среди чиновников

14:09, 06 июн 2022

На оперативном совещании в правительстве подвели итоги прошедшей в Башкирии «Гонке героев». В мероприятии приняли участие 1100 человек. Победителем гонки стал житель Башкирии Эдгар Осепян, прошедший дистанцию за 1 час 26 минут.







Вдохновившись примером спортсменов, Радий Хабиров предложил провести похожие экстремальные соревнования, но уже среди чиновников. Глава Башкирии попросил устроить их уже летом, когда будет более теплая погода. Судя по всему, чиновников тоже ждет дистанция с препятствиями.



«Давайте проведем гонку между муниципалитетами. Или между чиновниками. Мы тоже люди. Может, не так быстро бегаем, но куда-то заберемся. Давайте сделаем, это очень интересно! Это сплачивает коллективы. Я в свое время бегал», – сказал Радий Хабиров.

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Фото: соцсети Хабирова