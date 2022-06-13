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Глава Башкирии примерил кепку с логотипом к 450-летию Уфы

Глава Башкирии примерил кепку с логотипом к 450-летию Уфы

20:14, 13 июн 2022

Глава Башкортостана опубликовал в соцсетях фотографию, на которой он примерил сувенирную кепку с эмблемой, посвященной предстоящему 450-летнему юбилею Уфы.

- Это не «острые козырьки» в Уфе) Наши талантливые художники начали готовить брендбук города к 450-летию. А также сувенирную продукцию, - пояснил он.

При этом Радий Хабиров попросил подписчиков выразить своей мнение относительно такой модели. Если большинству кепка придется по душе, то такой головной убор запустят в производство.

- Я всегда считал, что наша лёгкая промышленность может шить качественные и классные вещи, - добавил глава республики.

Ранее Глава Башкирии посоветовал напиток для празднования Дня России и Дня города.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Уфа Хабиров Радий Фаритович
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