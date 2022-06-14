Радий Хабиров отчитал чиновников за нарушение алкозапретов на сабантуях

14:00, 14 июн 2022

Сегодня, 14 июня, на совещании правительства Башкирии глава республики Радий Хабиров отметил, что не во всех муниципалитетах был соблюден запрет на продажу алкоголя во время проведения сабантуев. По его словам, ответственные чиновники должны будут объясниться за нарушение поручения.







Руководитель региона заявил, что пока не хочет называть конкретно, кто не справился с задачей, чтобы их не позорить. В то же время он добавил, что ему придется это сделать, если те не смогут предоставить достойный отчет. Провести проверку Хабиров поручил руководителю своей администрации Максиму Забелину.



— Вы двум главам, которых вы обозначили, лично сегодня позвоните — пусть они устно объяснятся, почему нарушается мое требование, чтобы алкогольной продукции на Сабантуе не было. Коллеги, я просто позорить вас не хочу. Вот не хочу перед вашими жителями, перед правительством вытаскивать вас на белый свет. Мне даже любезно предоставили фотоотчет о вашем поведении. Ну что это такое? — возмущался на совещании глава Башкирии.





Напомним, празднования Сабантуя проходят по очереди во всех районах Башкирии — с 27 мая по 18 июня. В дни проведения общественных мероприятий в каждом муниципалитете установлен запрет на торговлю алкоголем. Отметим, что 12 июня, в День России и 448-летия Уфы, в парке Гафури полиция провела жесткое задержание пенсионера, который распивал спиртное прямо на скамейке.

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