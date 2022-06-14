Глава Башкирии пообещал дожать вопрос со скандальным экс чиновником из Иглинского района

14:09, 14 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил усилить работу по проверке деятельности бывшего руководства Иглинского района. Сегодня, 14 июня, на совещании правительства он заявил, что эту задачу он «будет дожимать».







Имя конкретного экс-чиновника Хабиров не назвал, но, вероятнее всего, речь идет о Ришате Исхакове, который возглавлял иглинскую администрацию на протяжении десяти лет, а теперь занимается бизнесом. В начале 2022 года глава республики обратил внимание, что после ухода с должности Исхаков и его семья завладели огромными территориями района. Как отметил Хабиров, владения бывшего главы района внушают ряд подозрений, а кроме того, по его данным, тот пытается мешать работе предшественников.





— Я давал поручения все нарушения в Иглинском районе, связанные с предыдущим руководством, вскрывать и интересы муниципалитета восстанавливать. Я хочу сказать, что это не компанейщина — я, если занялся этим вопросом, буду дожимать. На территории республики может быть только одна власть. Никто не смеет подменять власть и вмешиваться в дела руководства муниципалитетов. Они понесут за это ответственность. Другим будет урок, — заявил глава Башкирии.

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