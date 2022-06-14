Глава Башкирии поручил проверить аттракционы в регионе

15:50, 14 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил ответственных лиц быть предельно принципиальными при обследовании детских аттракционов в республике. Об этом он сообщил 14 июня на совещании правительства Башкирии в центре управления регионом.







«Эта та сфера, где дети, и любая нестыковка бьет по детям, поэтому будьте предельно принципиальны. Есть основания — сразу закрывайте. Если человек занимается таким видом деятельности, пусть будет предельно аккуратен, внимателен и ответственен», — заявил глава республики.





Ранее сообщалось о том, что 14 июня, на совещании правительства Башкирии глава республики Радий Хабиров отметил, что не во всех муниципалитетах был соблюден запрет на продажу алкоголя во время проведения сабантуев. По его словам, ответственные чиновники должны будут объясниться за нарушение поручения.

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