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Путин наградил летчиков из Башкирии посадивших самолет с неисправным двигателем

Путин наградил летчиков из Башкирии посадивших самолет с неисправным двигателем

20:59, 15 июн 2022

Владимир Путин наградил орденом Мужества четырех летчиков, которые смогли посадить самолет без двигателя. При этом никто из пассажиров не пострадал. Соответствующий документ был опубликован сегодня, 15 июня.

Происшествие случилось в 1996 году. Самолет Ту-134 «Башкирских авиалиний» летел из Анапы в Уфу. Воздушное судно столкнулось со стаей птиц — одна из них попала в двигатель, который позже загорелся. Летчики смогли развернуть самолет и посадить его в аэропорту Анапы. На борту находились 76 пассажиров, никто из них не пострадал.

— За мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, — говорится в документе.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Радий Хабиров / T.me
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