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Главой Белорецкого района Башкирии переизбран Андрей Иванюта

Главой Белорецкого района Башкирии переизбран Андрей Иванюта

11:21, 18 июн 2022

В минувшую пятницу, 17 июня, состоялось заседание Совета депутатов Белорецкого района, где на пост главы районной администрации утвердили Андрея Иванюту.

Экс-министр спорта Башкирии впервые был назначен на этот пост в мае 2020 года и отработал два года по контракту. По истечении этого срока вновь был объявлен конкурс на должность главы и вчера Иванюта был переизбран депутатами районного Совета.

- Благодарю в первую очередь белоречан за поддержку и активность, за желание вместе развивать наш район. Депутатов и коллег, специалистов администрации - за работу в единой слаженной команде, - написал у себя в соцсетях после заседания Андрей Иванюта.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Белорецкий район руководство городов и районов
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