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Радий Хабиров удивил всех своим стилем одежды

Радий Хабиров удивил всех своим стилем одежды

08:59, 20 июн 2022

Глава Башкирии удивил всех своих подписчиков, представ в новом образе. Прогуливаясь по вечернему Санкт-Петербургу, Радий Хабиров приоделся в модный серый прогулочный пиджак, а также не забыл о кепке, которую на прошлом неделе презентовал у себя в соцсетях как сувенирную продукцию к празднованию 450-летия Уфы.

«Клевый прикид, очень к лицу», - так отреагировали на внешний вид своего главы жители Башкирии.

А вот кто-то внезапно задался вопросом, где произведена вся эта одежда:

«Любопытно узнать, какая доля модного прикида изготовлена в Башкортостане?» - интересуется один из подписчиков.


В любом случае, равнодушных не осталось, а большая часть людей весьма положительно отзывается о новом стиле.

Напомним, что последние дни Радий Хабиров проводил в северной столице страны, где лично возглавлял делегацию Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Официальная страница Радия Хабирова в "Вконтакте"
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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