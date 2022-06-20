Радий Хабиров удивил всех своим стилем одежды

08:59, 20 июн 2022

Глава Башкирии удивил всех своих подписчиков, представ в новом образе. Прогуливаясь по вечернему Санкт-Петербургу, Радий Хабиров приоделся в модный серый прогулочный пиджак, а также не забыл о кепке, которую на прошлом неделе презентовал у себя в соцсетях как сувенирную продукцию к празднованию 450-летия Уфы.







«Клевый прикид, очень к лицу», - так отреагировали на внешний вид своего главы жители Башкирии.



А вот кто-то внезапно задался вопросом, где произведена вся эта одежда:



«Любопытно узнать, какая доля модного прикида изготовлена в Башкортостане?» - интересуется один из подписчиков.





В любом случае, равнодушных не осталось, а большая часть людей весьма положительно отзывается о новом стиле.



Напомним, что последние дни Радий Хабиров проводил в северной столице страны, где лично возглавлял делегацию Башкирии на Петербургском международном экономическом форуме.

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Фото: Официальная страница Радия Хабирова в "Вконтакте"