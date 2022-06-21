В России могут расширить программу льготной семейной ипотеки

18:49, 21 июн 2022

Президент России Владимир Путин поручил распространить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родится до конца 2023 года. Соответствующее поручение главы государства опубликовано на сайте Кремля.







«Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.



Сейчас программа распространяется на семьи, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Взять такой кредит можно до конца 2023 года, сообщает ТАСС.



Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых запущена в начале 2018 года. Она дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.





Напомним, что в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме Президент предложил снизить ставку льготной ипотеки до 7%.



На фоне февральского повышения Центробанком ключевой ставки до 20% ставка по субсидированной государством программе выросла с 7% до 12% годовых. 1 мая 2022 года программу льготной ипотеки продлили до конца 2022 года, а ставки снизились с 12% до 9%.



По мнению экспертов, снижение ставки до 7% может увеличить спрос на льготные кредиты вдвое и в целом позитивно скажется на рынке строительства жилья.

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