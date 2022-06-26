В Башкирии выбрали главу города Сибая

09:46, 26 июн 2022

В Сибае выбрали нового и.о. главы городской администрации. О новом кадровом решении своим подписчикам в соцсетях сообщил председатель правительства РБ Андрей Назаров. Сибай он посетил во время очередной рабочей поездки в Зауралье.







Андрей Назаров отметил, что депутаты горсовета на пост мэра временно выбрали Азамата Юлдашбаева, который прежде занимал должность заместителя главы администрации города по промышленности, строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству.



Азамат Юлдашбаев является уроженцем Баймакского района, долгие годы он живет и работает в Сибае. Окончил БГУ, работал учителем физкультуры в средней школе №7 Сибая, таможенным инспектором, возглавлял Сибайский почтамт, был директором сибайского филиала Республиканского центра социальной поддержки населения.





Андрей Назаров выразил уверенность, что на посту мэра Азамат Юлдашбаев будет продолжать начатый в городе курс по успешному решению задач развития и реализации имеющегося потенциала.

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Фото: пресс-служба правительства РБ