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Глава Башкирии поручил выделить бесплатные торговые места бабушкам

Глава Башкирии поручил выделить бесплатные торговые места бабушкам

14:16, 27 июн 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ обратил внимание, что садоводам не выделяются обещанные бесплатные торговые места для реализации излишков с огородов. Во многих городах и районах бесплатных торговых мест, по сути нет.



— Мне, честно говоря, неудобно этим заниматься, вроде и должность у меня большая… На прошлой неделе мы решение обсуждали, а сейчас я вынужден главам объяснять, как они выполняют мое поручение в части установки четырех столов, где три доски прибить и сверху повесить. Вы либо издеваетесь надо мной, либо я не знаю, что это такое. Вы думаете, я не доведу это дело до конца? Или я главам недоходчиво это объяснил, что все должно быть бесплатно? Ну, создайте место этим бабушкам, этим дедушкам, которые два пучка укропа принесут, создайте им место бесплатное, — возмутился руководитель республики.

Радий Хабиров привел результаты проверки контрольного управления, в ходе которого выяснилось, что с пенсионеров взимается плата за аренду торговых мест, садоводам приходится торговать в необорудованных местах. Во многих муниципалитетах все прилавки заняты товарами предпринимателей.


— Идея была какая — вырастила пенсионерка три стакана крыжовника, пришла, продала. Главы, посмотрите на это дело, мне кажется, вы где-то не дорабатываете, — обратился Глава РБ к руководителям городов и районов.

Радий Хабиров в очередной раз поручил своему контрольному управлению провести проверку через две-три недели.

— Если ситуация не изменится, будем по-другому разговаривать, — добавил он.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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