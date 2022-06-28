В мэрии Уфы озвучили 4 кадровых назначения

10:14, 28 июн 2022

В мэрии Уфы произошли четыре кадровых назначения. Их озвучил глава администрации города Ратмир Мавлиев 28 июня на оперативном совещании.



Так, мэр напомнил, что начальником контрольного управления города Уфы назначен Агарагим Кагиргаджиев.







Председателем Уфимского городского совета ветеранов избран Владимир Бойко. Он будет координировать работу ветеранского движения столицы.



Начальником управления комплексного развития территорий назначена Элина Даминева, ранее занимавшая должность заместителя начальника правового управления.



Новым руководителем управления транспорта и связи стал Кирилл Никулин. Последнее время занимал должность директора МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» города Уфы.

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