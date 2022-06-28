Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В мэрии Уфы озвучили 4 кадровых назначения

В мэрии Уфы озвучили 4 кадровых назначения

10:14, 28 июн 2022

В мэрии Уфы произошли четыре кадровых назначения. Их озвучил глава администрации города Ратмир Мавлиев 28 июня на оперативном совещании.

Так, мэр напомнил, что начальником контрольного управления города Уфы назначен Агарагим Кагиргаджиев



Председателем Уфимского городского совета ветеранов избран Владимир Бойко. Он будет координировать работу ветеранского движения столицы.

Начальником управления комплексного развития территорий назначена Элина Даминева, ранее занимавшая должность заместителя начальника правового управления.

Новым руководителем управления транспорта и связи стал Кирилл Никулин. Последнее время занимал должность директора МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» города Уфы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа
Читайте также

Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Политика в Башкирии
Ильдар Юланов назначен начальником управления транспорта и связи администрации Уфы
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Культура в Башкирии
Шамиль Абдраков возглавил управление культуры Уфы
Агарагим Кагиргаджиев назначен начальником контрольного управления администрации Уфы
Политика в Башкирии
Агарагим Кагиргаджиев назначен начальником контрольного управления администрации Уфы
Рафаэль Ахметов назначен руководителем начальника городского управления гражданской защиты Уфы
Политика в Башкирии
Рафаэль Ахметов назначен руководителем начальника городского управления гражданской защиты Уфы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: