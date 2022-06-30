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В Башкирии назначили и.о. главы Кугарчинского района

В Башкирии назначили и.о. главы Кугарчинского района

09:03, 30 июн 2022

29 июня исполняющим обязанности глав Кугарчинского района Башкирии был назначен Марат Искужин, экс-начальник местного дорожно-ремонтно-строительного управления.



Он будет занимать эту должность, пока новый руководитель муниципалитета не будет избран по результатам конкурса. Об этом сообщила районная администрация.

Напомним, с начала 2022 года Кугарчинский район возглавлял Азамат Сайфуллин. Он сменил на этой должности Гайсу Янбаева, который ушел в отставку после того как суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был замешан в хищении 26 млн рублей у государственного предприятия «Тавакан».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Кугарчинского района
Теги: руководство городов и районов Кугарчинский район
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