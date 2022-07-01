Радий Хабиров рассказал, почему он находится в Минске

09:27, 01 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 30 июня, сообщил, что находится с рабочей поездкой в Минске. По словам руководителя региона, делегация республики прибыли в Беларусь для участия в форуме регионов двух стран.







«Здравствуй, братский белорусский народ! Сегодня и завтра работаем в Минске и Гродно на форуме регионов России и Беларуси», – отметил Хабиров.



По словам руководителя региона, на форуме «ответственные, деловитые люди и огромный потенциал». Власти региона рассчитывают также наладить экономическое сотрудничество.



Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в шуточной форме заявил, что опять сбежал с работы.

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Фото: скриншот видео