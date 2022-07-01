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Радий Хабиров рассказал, почему он находится в Минске

Радий Хабиров рассказал, почему он находится в Минске

09:27, 01 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 30 июня, сообщил, что находится с рабочей поездкой в Минске. По словам руководителя региона, делегация республики прибыли в Беларусь для участия в форуме регионов двух стран.



«Здравствуй, братский белорусский народ! Сегодня и завтра работаем в Минске и Гродно на форуме регионов России и Беларуси», – отметил Хабиров.

По словам руководителя региона, на форуме «ответственные, деловитые люди и огромный потенциал». Власти региона рассчитывают также наладить экономическое сотрудничество. 

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров в шуточной форме заявил, что опять сбежал с работы

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Источник: gorobzor.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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