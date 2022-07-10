Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался размерами пойманной им щуки
18:02, 10 июл 2022
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался на своей личной странице в социальных сетях уловом огромной щуки. Публикацию чиновник сопроводил забавной фотографией.
– Всех любителей рыбалки с праздником! Желаю всегда хорошего клева и богатого улова! – написал глава уфимской администрации.
Напомним, Ратмир Мавлиев является заядлым любителем рыбалки. В апреле мэр Уфы похвастался богатым уловом леща. В своей публикации руководитель уфимской администрации также отметил, что «самая лучшая рыбалка в Краснокамском районе».
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев впервые опубликовал в своих соцсетях фото с годовалым сыном. Ранее он не выкладывал такие личные снимки.