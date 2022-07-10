Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался размерами пойманной им щуки

18:02, 10 июл 2022

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев похвастался на своей личной странице в социальных сетях уловом огромной щуки. Публикацию чиновник сопроводил забавной фотографией.







– Всех любителей рыбалки с праздником! Желаю всегда хорошего клева и богатого улова! – написал глава уфимской администрации.



Напомним, Ратмир Мавлиев является заядлым любителем рыбалки. В апреле мэр Уфы похвастался богатым уловом леща. В своей публикации руководитель уфимской администрации также отметил, что «самая лучшая рыбалка в Краснокамском районе».



Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев впервые опубликовал в своих соцсетях фото с годовалым сыном. Ранее он не выкладывал такие личные снимки.





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Фото: vk.com/ratmir.mavliev