Глава Башкирии Радий Хабиров поделился секретами счастливой семейной жизни
10:47, 11 июл 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился правилами счастливой семейной жизни.
Руководитель республики рассказал, что отправился вместе со своей семьей на отдых в «замечательное место». Что именно это за место глава не уточнил, однако там он обнаружил правила дома, соблюдая которые, по его мнению, можно стать счастливым.
Вот некоторые советы из правил:
– Всегда говорить правду;
– Радовать друг друга;
– Верить в себя;
– Любить друг друга;
– Делать то, что любишь;
– Много смеяться;
– Самое главное – уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами. Всем хороших выходных! – пожелал Хабиров.