Глава Башкирии Радий Хабиров поделился секретами счастливой семейной жизни

10:47, 11 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях поделился правилами счастливой семейной жизни.



Руководитель республики рассказал, что отправился вместе со своей семьей на отдых в «замечательное место». Что именно это за место глава не уточнил, однако там он обнаружил правила дома, соблюдая которые, по его мнению, можно стать счастливым.







Вот некоторые советы из правил:



– Всегда говорить правду;



– Радовать друг друга;



– Верить в себя;



– Любить друг друга;



– Делать то, что любишь;



– Много смеяться;



– Самое главное – уважайте и любите свою жену, детей, родных и близких. И будьте просто настоящими мужчинами. Всем хороших выходных! – пожелал Хабиров.

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Фото: телеграм канал Хабирова