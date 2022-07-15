В Башкирии назначили главу Стерлитамакского района

21:00, 15 июл 2022

Евгений Волков избавился от приставки и. о. - сегодня он назначен главой администрации Стерлитамакского района, сообщили в райсовете. Ранее он работал заместителем главы по социальным вопросам, до этого - директором санатория «Красноусольск», эту должность он занял в марте 2020 года. С 2018 года Евгений Волков работал помощником управделами главы республики.







Он родился в Стерлитамаке, в 2010 году окончил станкостроительный техникум, отслужил в армии (2010-2011), в 2016 окончил БашГУ.



2011-2014 — аппаратчик цеха по производству сложных фенолов ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»;



2014-2015 — замдиректора по техническим вопросам стерлитамакского ООО «Центр деловых решений»;





2015-2017 — заведующий хозяйственно-эксплуатационным участком МКУ «Отдел культуры администрации Стерлитамака»;



2017-2018 — замдиректора МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Красногорска».

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