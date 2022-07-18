Глава Башкирии поручил проверить госслужащих на «пьяное» вождение

16:30, 18 июл 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров 18 июля на оперативном совещании в ЦУРе поручил соответствующим ведомствам, в том числе минтрансу РБ, усилить работу с пьяными водителями. На предстоящем заседании МВК эта тема будет главной для обсуждения и принятия решений.







«За прошедшие выходные, по данным ГИБДД, поймали 258 водителей в нетрезвом виде. Это нормально? Давайте начнем, законно это или нет, на работу к ним отправлять (правоохранителей — прим. ред.). Пусть знают, какие у них „деятели“ ходят. Там, наверное, и госслужащие среди них есть. Посмотрите по госслужащим, и если среди них такие есть, чтобы сразу „улетали“ с работы», — поручил Глава РБ.





Радий Хабиров попросил Госсобрание проанализировать ситуацию и внести предложения.



«Понятно, что мы не можем вечно идти по пути ужесточения наказания за пьяное вождение. Там санкция — до десяти лет лишения свободы. Чем люди думают? Этот парень (предполагаемый виновник ДТП с гибелью четырех девушек — прим. ред.) тоже только жить начал. Четырех девчонок убил, уже грех на нем какой. А дальше еще уголовное наказание», — сказал он.

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