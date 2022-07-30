В Башкирию с рабочей поездкой прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков

11:51, 30 июл 2022

В Башкирию с рабочим визитом прибыл глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.







В аэропорту его встретил руководитель региона Радий Хабиров. Известно, что главы проведут встречу, где подпишут межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве республик. Сегодня же Радий Хабиров и Бату Хасиков примут участие в фестивале «Башкирская лошадь», который проходит в Баймакском районе. Глава Башкирии выложил в соцсетях фото с коллегой, сделанное по пути на мероприятие. Кроме того, на снимке также запечатлен депутат Госдумы, тележурналист Тимофей Баженов.





«Встретились как-то башкир, русский и друг степей калмык. С главой Калмыкии, другом и братом Бату Хасиковым и Тимофеем Баженовым по пути в Баймакский район на фестиваль башкирской лошади. Всем мира и добра», – подписал фото Радий Хабиров.

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Фото: соцсети Радия Хабирова