Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирию с рабочей поездкой прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков

В Башкирию с рабочей поездкой прибыл глава Калмыкии Бату Хасиков

11:51, 30 июл 2022

В Башкирию с рабочим визитом прибыл глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.



В аэропорту его встретил руководитель региона Радий Хабиров. Известно, что главы проведут встречу, где подпишут межправительственное соглашение  о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве республик. Сегодня же Радий Хабиров и Бату Хасиков примут участие в фестивале «Башкирская лошадь», который проходит в Баймакском районе. Глава Башкирии выложил в соцсетях фото с коллегой, сделанное по пути на мероприятие. Кроме того, на снимке также запечатлен депутат Госдумы, тележурналист Тимофей Баженов.


«Встретились как-то башкир, русский и друг степей калмык. С главой Калмыкии, другом и братом Бату Хасиковым и Тимофеем Баженовым по пути в Баймакский район на фестиваль башкирской лошади. Всем мира и добра», – подписал фото Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве с «Россельхозбанком»
Экономика в Башкирии
Радий Хабиров подписал соглашение о сотрудничестве с «Россельхозбанком»
Глава Башкирии опубликовал фото со своим сыном
Политика в Башкирии
Глава Башкирии опубликовал фото со своим сыном
Радий Хабиров в Абзелиловском районе передал штандарт Всероссийского инвестиционного сабантуя Баймакскому району
Политика в Башкирии
Радий Хабиров в Абзелиловском районе передал штандарт Всероссийского инвестиционного сабантуя Баймакскому району
В Миякинском районе построят новую школу с детсадом
Экономика в Башкирии
В Миякинском районе построят новую школу с детсадом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: