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В Башкирии Ирину Голованову назначили и. о. министра ЖКХ республики

В Башкирии Ирину Голованову назначили и. о. министра ЖКХ республики

19:42, 02 авг 2022

Ирина Голованова стала исполняющей обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.



Напомним, вчера в ходе оперативного совещания глава республики рекомендовал на место генерального директора «Башспирта» заместителя премьер-министра правительства Раифа Абдрахимова.

Его место займет Алан Марзаев, он будет координировать работу МинЖКХ и Минстроя Башкирии.


Биография:
Ирина Голованова закончила БГАУ по специальности «бухгалтерский учет» в 1999 году. Трудовую деятельность начала за 6 лет до выпуска в Ермолаевском отделении Агропромбанка «Башкирия». Позже она работала в Кумертауском филиале «Социнвестбанка». Далее ее деятельность так и была связана с агрокомплексом до 2008 года, тогда она перешла в Федерацию профсоюзов республики и через пять лет стала заместителем главы администрации города Кумертау. Ее карьера стремительно шла вверх, и в 2018 году Голованова стала первым помощником заместителя премьер-министра региона Ленары Ивановой.

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Источник: gorobzor.ru
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