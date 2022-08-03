Глава Башкирии посетил место боевого слаживания батальона Шаймуратова

22:47, 03 авг 2022

Глава Башкирии сообщил в своих соцсетях о том, что он съездил на место боевого слаживания мотострелкового батальона имени Шаймуратова.



Он рассказал, что бойцы успешно справляются со всеми своими задачами, а командиры высоко оценивают их навыки. Правительство республики обеспечивает батальон всем необходимым, в том числе обмундированием, продуктами и медикаментами.



— Наши бойцы — наследники воинов, которые на протяжении многих веков защищали родную землю. И побеждали в битвах. Уверен, так будет и сейчас, — высказался руководитель региона.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram