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Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров сложил свои полномочия

Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров сложил свои полномочия

15:27, 04 авг 2022

Глава Чишминского района Башкирии Ришат Мансуров сложил свои полномочия. Как он сообщил на своей странице в соцсетях, контракт на замещение должности главы администрации района истек с сегодняшнего дня, 4 августа.



«Для меня управление процессами на муниципальном уровне было в новинку, но я точно знал, что нужно делать и в каком направлении развиваться. Это были два непростых, но в то же время очень насыщенных и продуктивных года. Несмотря на тяжелое время пандемии, многое было реализовано и дан старт новым амбициозным проектам. Это все было бы невозможно без слаженной командной работы и без взаимодействия с вами, чишминцы», – поделился чиновник.


Жители района в комментариях к публикации выразили свое сожаление и отметили, что хотели бы и дальше видеть Ришата Мансурова на посту главы администрации.

«[Поселок] Чишмы обрел другой облик благодаря вам. Надеюсь, вы не оставите этот пост и нас», – написала жительница района.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Ришат Мансуров
Теги: Чишминский район руководство городов и районов
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