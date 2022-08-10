Глава Башкирии пострелял из боевой машины

11:17, 10 авг 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время визита в место боевого слаживания батальона Доставалова рассказал, как стрелял из БМП.



«После стрельбы из БМП я вышел мокрый. Это тяжёлая, настоящая мужская работа. Требует и физических, и интеллектуальных усилий», – написал он.







Он также поблагодарил добровольца из Федоровского района, который показывал, как устроена боевая машина.



«Служите, парни, накапливайте опыт – он вам пригодится. И задачу выполнить, и вернуться домой с победой», – добавил он.



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Фото: социальные сети Радия Хабирова