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Глава Башкирии пострелял из боевой машины

Глава Башкирии пострелял из боевой машины

11:17, 10 авг 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров во время визита в место боевого слаживания батальона Доставалова рассказал, как стрелял из БМП.

«После стрельбы из БМП я вышел мокрый. Это тяжёлая, настоящая мужская работа. Требует и физических, и интеллектуальных усилий», – написал он.



Он также поблагодарил добровольца из Федоровского района, который показывал, как устроена боевая машина.

«Служите, парни, накапливайте опыт – он вам пригодится. И задачу выполнить, и вернуться домой с победой», – добавил он.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: социальные сети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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