Глава Башкирии попал в санкционный список Канады

20:28, 23 авг 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции Канады. Обновленный список появился на сайте правительства страны, указано, что он вступил в силу 19 августа.







Помимо него, там также находится еще 61 чиновник, каждого из которых власти Канады считают «близким соратником российского режима», а также российский концерн «Автоматика» (входит в «Росэлектронику»). Введение ограничений связано с началом военной спецоперации России на Украине. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня, 23 августа, выступил на онлайн-саммите «Крымская платформа», где прокомментировал новые санкции.





— Канада продолжит поддерживать Украину, и мы знаем, что наши союзники, такие как Германия, будут делать то же самое, — сказал он. — Сегодня мы объявляем о новых санкциях в отношении еще 62 человек и также одного предприятия оборонного сектора.

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