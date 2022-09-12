Стало известно, когда в Башкирии включат отопление

14:05, 12 сен 2022

В понедельник, 12 сентября, на очередном заседании в ЦУРе сообщили о приготовлении к началу отопительного сезона. Ситуацию пояснил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.







— Мы сейчас в очень ответственный период входим — начало отопительного сезона. Когда мы поймем, что это нужно сделать, вы должны оперативно включить отопление, — сказал Радий Хабиров и.о. руководителя МинЖКХ РБ Ирине Головановой.



Руководитель республики подчеркнул, что жители уже немного «померзли», поэтому, как только наступит пора, необходимо незамедлительно подавать тепло в дома. Сейчас же Хабиров дал поручение готовиться к отопительному сезону.





Стоит отметить, что отопление включают, после того как на улице температура окружающей воздуха на протяжении 5 дней не поднимается выше +8 градусов.

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