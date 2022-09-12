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Глава Башкирии попросил глав районов поддерживать семьи военнослужащих, занятых в СВО

Глава Башкирии попросил глав районов поддерживать семьи военнослужащих, занятых в СВО

17:42, 12 сен 2022

Во время оперативного правительственного совещания в ЦУРе Республики Башкортостан руководитель региона Р. Хабиров обратился к главам районов, поручив продолжать оказывать поддержку семьям военных, занятых в СВО на территории Украины.



«Башкирский СОБР вместе с самарским СОБРом очень героически себя проявили, очень мужественно воевали. Шаймуратовцы тоже сейчас находятся на передовой. Они выполняют тяжелый долг, тяжелую задачу. И героически проявляют себя, молодцы. Я к главам обращаюсь — всем спасибо, детей в школу отправили.


Сейчас эти семьи в приоритете нашего внимания. Считайте, что для вас, уважаемые коллеги,  поддержка СВО — приоритетная задача, и нет другой прежде этой. Мы при этом обеспечим устойчивость экономики, социальной сферы, безработица сейчас на историческом минимуме, и помочь семьям военнослужащих — наша обязанность», — сказал Радий Хабиров.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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