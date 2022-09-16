Идею Кадырова о подготовке добровольцев в регионах для участия в СВО поддержал Глава Башкирии

16:29, 16 сен 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею главы Чечни Рамзана Кадырова о подготовке добровольцев в регионах России для участия в специальной военной операции на Украине. Хабиров поделился своими мыслями по этому поводу в интервью РИА-Новости 16 сентября.



– Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о «самомобилизации» в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня – это поддержка специальной военной операции, – сказал руководитель республики. – В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям – поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой.



Напомним, 15 сентября Рамзан Кадыров заявил, что главы каждого региона России способны собрать по 1 тыс. добровольцев для отправки в зону спецоперации, что позволило бы закрыть ее задачи в короткий срок.



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