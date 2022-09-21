В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация

11:17, 21 сен 2022

В России с сегодняшнего дня, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Об этом в прямом эфире сообщил президент страны Владимир Путин.







Так, призыву на военную службу будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе. Прежде всего, призывать будут тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, обладает определенными военно-учетными специальностями и имеет соответствующий опыт.



Те, кого призовут на военную службу, пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части. Указ о частичной мобилизации уже подписан, подчеркнул Путин.





Также президент России дал поручения Минобороны и правительству страны определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Уточняется, что он должен быть таким же, как у кадровых военных – включать соцгарантии и медицинское обеспечение, и другие аспекты.

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