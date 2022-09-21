Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация

В России с сегодняшнего дня объявлена частичная мобилизация

11:17, 21 сен 2022

В России с сегодняшнего дня, 21 сентября, объявлена частичная мобилизация. Об этом в прямом эфире сообщил президент страны Владимир Путин.



Так, призыву на военную службу будут подлежать только те россияне, которые состоят в запасе. Прежде всего, призывать будут тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, обладает определенными военно-учетными специальностями и имеет соответствующий опыт.

Те, кого призовут на военную службу, пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части. Указ о частичной мобилизации уже подписан, подчеркнул Путин.


Также президент России дал поручения Минобороны и правительству страны определить правовой статус добровольцев и бойцов ЛНР и ДНР. Уточняется, что он должен быть таким же, как у кадровых военных – включать соцгарантии и медицинское обеспечение, и другие аспекты.

Читайте также:

Госдума приняла поправки в закон об уголовном наказании за неявку по повестке и дезертирство
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Читайте также

В России объявили 11 дней выходных
Политика в Башкирии
В России объявили 11 дней выходных
Путин потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны
Политика в Башкирии
Путин потребовал установить приемлемые цены на автомобильное топливо внутри страны
Путин наградил Главу Башкирии орденом Александра Невского
Политика в Башкирии
Путин наградил Главу Башкирии орденом Александра Невского
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России
Экономика в Башкирии
Стало известно, как будут индексироваться пенсии военных в России


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: